Israele-Hamas | rischio escalation guerra dopo morte Arouri | incognita Hezbollah

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il governo libanese sta chiedendo adi non rispondere, all'uccisione nella periferia sud di Beirut del numero due diSaleh al-da parte di. E lo fa perché teme, come ha detto il suo ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib, di essere trascinato in unaregionale che rischia solo

Leggi anche, l'Iran scrive all'Onu e minaccia Tel Aviv Guerra, il conflitto si sta allargando Gli scenariLeggi anche, Libano a Hezbollah dopo uccisione al - Arouri: "No a escalation conflitto"uccide il numero 2 di, la 'mente' dell'attacco del 7 ottobre Guerra- ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Guerra in Medio Oriente, negoziati sospesi dopo l'uccisione di al-Arouri. Gli aggiornamenti sul conflitto Israele-Hamas.