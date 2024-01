Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Vice leader di Hamas ucciso nell’esplosione a Beirut L’Egitto sospende l’attività di mediazione

In seguito ad accuse di plagio, per il contenuto dei suoi lavori accademici, e alle proteste per il suo rifiuto di condannare gli attacchi dicontrodel 7 ottobre Si dimette la presidente dell'università di Harvard Claudine Gay in seguito ad accuse di plagio, per il contenuto dei suoi lavori accademici, e alle proteste per il ...12.11 Ucciso Arouri,Egitto congela mediazione L'Egitto ha deciso di sospendere la sua mediazione tra, dopo l'uccisione del numero due di, Saleh Al - Arouri. Il Cairo ha ufficialmente informato Tel Aviv. La notizia è stata data da media israeliani e del Qatar. Ieri, la tv Al ...Roma, 3 gen. (askanews) - Decine di persone sono scese in strada a Ramallah per protestare contro l'uccisione del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, in un attacco a Beirut, in Libano. "Hamas rimarr ...L'attacco contro la capitale del Libano non è stato rivendicato, ma le principali fonti internazionali lo hanno attribuito a Israele, che non ha smentito né confermato ...