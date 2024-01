ISOLA DEI FAMOSI | NUMERO ZERO CON LUXURIA | BLASI CON UN PIEDE FUORI DA MEDIASET?

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Continua la rivoluzione asu volontà di Piersilvio Berlusconi. Dopo l’uscita di Barbara d’Urso e l’arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la prima con risultati per ora insoddisfacenti mentre la figlia del glorioso segretario del Partito Comunista si è portata dietro il fedele pubblico da Rai3, potrebbe arrivare un altro importante cambio.alla conduzione dell’deial posto di Ilary, così riferisce Dagospia. Alle domande dei cronisti su ‘’Unica’’ il figlio del Cav, che detesta Netflix, non la tocca piano: “Non l’ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary… Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”. Anche il ...