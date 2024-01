Iran | oltre 50 morti in due esplosioni vicino alla tomba del generale Soleimani

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È di almeno 53e 71 feriti il bilancio delle dueavvenute a Kerman, in, nei pressi del cimitero dove è sepolto ilQassem. Sono state provocate da ordigni le due deflagrazioni andare in scena nei pressi delladell'ex capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione ucciso in un raid di un drone americano nel gennaio del 2020 a Baghdad. I due ordigni, riferisce l'agenzia Tasnim, sarebbero essere stati nascosti in borse e attivati da remoto: la prima esplosione è avvenuta a 700 metri dal mausoleo che ospita ladi, mentre la seconda esplosione è avvenuta a un chilometro di distanza dal mausoleo, fuori dal percorso dei pellegrini. “Si è trattato di un attacco terroristico”, ha ...

La tv di stato iraniana ha parlato dicinquanta morti e le esplosioni si sarebbero verificate lungo la strada che porta al cimitero. In Kerman,, there seems to be chaos with unconfirmed ...Comunque sia le accuse di Hamas, Hezbollah evanno tutte nella direzione di Tel Aviv e ... Aviv Bushinsky, ha definito l'uccisione di Arouri "l'assassinio più grande inun decennio'' e ha ...Due deflagrazioni hanno colpito il cimitero di Kerman che ospita la salma dello storico generale, ucciso nel 2020 in un raid Usa a Baghdad. Migliaia di persone si erano radunate per commemorare il cap ...ISTANBUL, 03 GEN - Almeno 20 persone iraniane sono morte e molte altre ferite dopo che due esplosioni hanno colpito una zona vicino al cimitero dove è sepolto il defunto generale dei pasdaran Qassem S ...