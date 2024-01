Iran | oltre 100 morti nell' attentato al cimitero di Soleimani Erdogan | Attacco atroce

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il bilancio delle vittime dell’avvenuto neldi Karman, in, è salito a 107e 171 feriti . Lo riferisce l’agenzia di stampaiana "Irna". Per le autoritàiane si tratta di unterroristico compiuto tramite l’ esplosione di due buste cariche di esplosivo comandato a distanza , a circa 700 metri, posti in una zona che porta all’entrata del...

Giappone: salgono a 64 i morti per il terremoto; altra scossa di magnitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in cinque giorni. Uno ... (ilsole24ore)

Dopo la guerra- Iraq, la divisione sotto il comando di Soleimani fu di nuovo spedita a Kerman ... E' a Soleimani (che a Putin) che Bashar al - Assad deve la sua permanenza alla guida della ...Intanto l'attenzione internazionale si è spostata in queste ore sull'. Nel giorno in cui il ... Secondo i media locali,100 persone sono rimaste uccise in quello che è stato definito un ...Almeno 103 persone sono morte in Iran e oltre 188 sono rimaste ferite dopo che due esplosioni - a distanza di alcuni minuti una dall’altra - hanno colpito una zona vicino al cimitero dove è sepolto il ...E' stato macchiato di sangue il quarto anniversario della morte di Qassem Soleimani, il generale iraniano dei Guardiani della Rivoluzione ucciso nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad da ...