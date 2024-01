Iran | esplosioni vicino al cimitero dove riposa Soleimani provocano almeno 103 morti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sono 103 le vittime accertate in seguito alle dueavvenute nelle vicinanze deldi Kerman, nell’centrale,una gran folla si stava radunando per ricordare Qassem. Quest’ultimo, che era il capo delle forze Quds delle Guardie della Rivoluzioneiana, fu ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un’operazione degli L'articolo proviene da Il Difforme.

Giappone: salgono a 64 i morti per il terremoto; altra scossa di magnitudo 5,5. Zelensky, da Russia 300 missili e 200 droni in cinque giorni. Uno ... (ilsole24ore)

Sarà 'potente e schiacciante' e arriverà 'nel più breve tempo possibile' la risposta dell'al duplice attacco terroristico avvenuto nelle scorse ore lungo la strada che porta al '...sono ...La manifestazione di oggi è stata trasformata in un'ecatombe dalle due, avvenute all'... Quello di Kerman è il più grande attacco terroristico registrato indalla rivoluzione islamica ...Il governo dell’Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due ...Migliaia di persone erano radunate oggi al ‘Cimitero dei Martiri’ a Kerman, nel centro dell’Iran, dove sono inumate le spoglie ... Durante la commemorazione ci sono state due esplosioni, per un ...