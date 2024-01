Iran | esplosione vicino alla tomba di Soleimani | i morti sono oltre un centinaio Teheran | ”Risposta sarà dura”

... Gholamhossein Ejei, citato da Irna, punta il dito contro l'Occidente: "I terroristi dietro l'nel cimitero di Kerman sono mercenari di potenze arroganti (termine che l'usa per gli ......nucleari e responsabili militari sia insia all'estero. L'ultimo caso è quello di Seyed Razi Mousavi, generale dei Pasdaran colpito a morte il 25 dicembre in Siria. La duplicedi ...Non è ancora definito il numero delle vittime, che comunque ha superato le 100, causato quest'oggi da due esplosioni avvenute a Kerman, nel sud-est dell'Iran, durante la cerimonia per la ...E' di almeno 211 morti e oltre cento feriti il bilancio delle esplosioni registrate oggi in Iran, a Kerman, sulla strada che porta al cimitero dove è sepolto ...