Iran | esplosione presso la tomba del generale Soleimani Almeno 70 i morti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) e quasi 170 i feriti. Il bilancio ancora provvisorio I mediaiani riferiscono di due forti esplosioni nei pressi del cimitero della città di Kerman dove è sepolto ilQassem. Secondo quanto si apprende dall’agenzia di stampaiana Tasnim, le esplosioni sarebbero state causate da due borse-bomba posizionate all’ingresso del cimitero e fatte esplodere con un telecomando a distanza. Le notizie, tuttavia, sono sono ancora date per certe, così come il bilancio delle vittime e dei feriti. Per ora si parla di circa 73e 170 feriti. Si tratterebbe di un attacco terroristico. IlQassemè stato uniano, comandante delle Forze Quds, un’unità speciale delle Guardie Rivoluzionarie ...

Un'e le urla. La tv di stato indocumenta il momento dell'che a Kerman ha provocato oltre 50 morti non lontano dal cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid dagli Usa 4 anni fa.... in, nei pressi del cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. Lo ha indicato la tv ... Dopo una prima, un secondo ordigno ha colpito la massa di persone in fuga. Le esplosioni ...Scoppi di origine non ancora chiara hanno ucciso almeno 73 persone durante una cerimonia in ricordo del generale dei Pasdaran ...I media iraniani mostrano polizia e ambulanze nei pressi delle zone delle esplosioni a Kerman in Iran. La folla si riversa sulla strade che portano al Giardino dei martiri di Kerman. Sono decine le vi ...