Iran | due esplosioni nei pressi della tomba di Soleimani | «Oltre 100 morti | è un attentato» – Il video

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sale a 100 il bilancio deidelle dueche si sono verificate oggi, mercoledì 3 gennaio, sulla strada che porta al cimitero dei martiri di Kerman in, dove si trova ladel generale Qassem, il capo delle forze Qods delle GuardieRivoluzioneiana, ucciso il 3 gennaio del 2020 in Iraq in un’operazione degli Stati Uniti. Lo riferiscono il portaleInternational e la Tv di statoiana, che ha descritto le– la cui origine non è ancora chiara – come «un attacco terroristico». I feriti sarebbero al momento 170. Per l’agenzia di stampaiana Tasnim sarebbero state causate da due valigie-bomba, che si trovavano all’ingresso del cimitero, ...

