Iran | chi era Soleimani il ‘ladro di capre’ braccio armato di Khamenei

Due esplosioni sono state avvertite a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, mentre erano in corso le celebrazioni per il quarto anniversario ... (internazionale)

Attirò l'attenzione dei suoi superiori durante la repressione di una ribellione curda nell'settentrionale. Venne promosso tenente e gli fu offerto di guidare un'unità dei Pasdaran a Kerman. L'...... si è trattato di un "attacco terroristico", ma non ha fornito dettagli supotrebbe esserci ... zona centro - meridionale dell'. Secondo Irna News, la prima esplosione è avvenuta a settecento ...In questa edizione: Attacco in Iran, Terroristi saranno puniti, Israele-Hamas, l'Egitto sospende mediazione, Kiev, Ora Mosca colpisce industria bellica ...Qassem Soleimani il generale iraniano dei Guardiani della Rivoluzione venne ucciso da un drone statunitense nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad il 4 gennaio del 2020 per ...