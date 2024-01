Iran | attentato vicino al cimitero di Soleimani Decine di morti e feriti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Due esplosioni hanno colpito il 'dei Martiri' a Kerman, nel centro dell', dove sono inumate le spoglie del generale Qasem, il capo storico dei Guardie della Rivoluzione ucciso dagli americani nei pressi dell'aeroporto di Baghdad il 3 gennaio di quattro anni fa. Migliaia di persone si erano radunate neldi Kerman per commemorare la ricorrenza e rendere omaggio al generale.di persone sono rimaste uccise nelle due esplosioni al 'dei Martiri' di Kerman, ma il numero delle vittime continua a salire. Le esplosioni, verificatesialla tomba del generaleiano, Qassem, sono state il risultato di un "attacco terroristico", secondo quanto riporta la tv di Stato locale che cita ...

Spunta la pista iraniana nell’ Attentato Alejo Vidal-Quadras , il fondatore di Vox colpito da un proiettile al volto mentre si trovava in pieno ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie di mercoledì 3 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Saleh al-Arouri era nel suo ufficio, si sentiva protetto: centrato ... (corriere)

(Adnkronos) – Un'esplosione e le urla. La tv di stato in Iran documenta il momento dell'esplosione che a Kerman ha provocato oltre 50 morti non ... (periodicodaily)

Ennesima giornata di tensione in Iran . Delle esplosioni sulla strada che porta al cimitero di Kerman, dov’è sepolto il Generale Qassem Soleimani , ... (thesocialpost)

Lo ha affermato il sindaco di Kerman, come il portaleInternational. Secondo l'agenzia Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione, si è trattato di unterroristico. Un funzionario ...Mercoledì mattina nella città di Kerman, in, ci sono state due forti esplosioni vicino al cimitero in cui è seppellito il generale Qassem ...iraniani hanno definito le due esplosioni un "...Una settantina le vittime negli scoppi avvenuti nei pressi del cimitero di Kerman, durante la commemorazione del capo delle Guardie della Rivoluzione ...AGI - Due esplosioni hanno scosso il 'Cimitero dei Martiri' a Kerman, nel centro dell'Iran, dove sono inumate le spoglie del generale Qasem Soleimani, il capo storico dei Guardie della Rivoluzione ucc ...