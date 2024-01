Intrigo Huijsen | la Roma si inserisce nella trattativa tra Juve e Frosinone

La Roma ha provato ad inserirsi, ma invano, per Dean. Il difensore di proprietà della Juventus, infatti, ha già l'accordo con il Frosinone, che a sua volta ha intesa economica col club bianconero. Nonostante il tentativo dei giallorossi, è ...La Roma ha provato ad inserirsi, ma invano, per Dean. Il difensore di proprietà della Juventus, infatti, ha già l'accordo con il Frosinone, che a sua volta ha intesa economica col club bianconero. Nonostante il tentativo dei giallorossi, è ...CALCIOMERCATO - Ecco le 5 principali trattative del 3 gennaio 2024. La Lazio tenta il blitz per Samardzic: si muove anche Lotito.LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Bernardeschi possibile solo a fine mercato. Tentativo Roma per Huijsen, bianconeri vorrebbero mantenere data al Frosinone. Felipe Anderson non è una priorità ...