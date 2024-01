Intera famiglia coinvolta in un violento schianto | morto ex primario 74enne | grave il nipotino di 6 anni

Grave incidente nella notte a Isola Rizza (Vr) dove un’auto è uscita di strada schiantandosi in un canale a bordo strada, in via Capitello. Nello ... (thesocialpost)

...lache gli cambierà la vita, la trova tutta riunita in salotto, a guardare Su×bad - Tre menti sopra il pelo , film di Greg Mottola un po' inspiegabilmente diventato un cult per un'......che includa tutte le informazioni corrette relative alle automobili di proprietà della. In ...uno strumento appositamente progettato per aggiungere i dati mancanti senza dover ripetere l'...Alla scoperta dell’opposto alla terza stagione con la Yuasa Battery. Ha iniziato con calcio, badminton, nuoto e golf. Mamma Jette è un mito. in patria, con 51 gettoni in nazionale. La sorella gioca, p ...Befana: Happy-Fania, al Goldoni musiche di Mozart, promozioni famiglia e "chicchi" per i bambini #livorno #eventi #teatrogoldoni #befana #epifania ...