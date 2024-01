Inter vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono vincere per laurearsi campioni d’inverno, mentre gli scaligeri puntano ad uscire indenni per non compromettere il discorso salvezza.vssi giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono partiti molto forte come dimostra il primato in classifica con 45 punti, a più due sulla Juventus e a più nove sul Milan. Nell’ultimo turno la squadra di Inzaghi ha frenato pareggiando sul campo del Genoa, ma in caso di vittoria contro i gialloblù, conquisterebbero il platonico titolo d’inverno. Stagione più difficile del previsto per gli scaligeri, terz’ultimi in ...