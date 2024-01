Inter-Verona | Inzaghi non vuole rischiare | verso due conferme – SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)è la sfida in programma sabato 6 gennaio a San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.riavrà a disposizione Lautaro Martinez e Dimarco, che ancora non sono rientrati in gruppo ma stanno meglio. Il tecnico piacentino in ogni caso sembra intenzionato a confermarne due dal 1?: di seguito le indiscrezioni di sportmediaset.it PROGRESSI –è la partita che andrà in scena all’Epifania a San Siro alle ore 12.30. Simonepuò finalmente sorridere con l’infermeria che a poco a poco si sta svuotando, eccetto naturalmente Juan Cuadrado che dovrà operarsi per il problema al tendine d’Achille. Fa progressi Denzel Dumfries che già a Genova era a disposizione ma soprattutto Lautaro Martinez e Dimarco che hanno smaltito i rispettivi problemi e ...