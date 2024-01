Inter-Verona | Calhanoglu non preoccupa Tornano due ‘titolari’ dal 1? – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)a lavoro nei primi giorni del nuovo anno per preparare l’impegno immediato contro il, in programma sabato 6 gennaio per l’Epifania. Hakannon ha partecipato all’ultimo allenamento causa febbre, ma nondue titolari, ecco le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport. CHI GIOCA – Contro ilci saranno alcuni cambi dettati in parte dalla stanchezza, ma anche dal ritorno dei titolari in campo. Stefan de Vrij, per esempio, non è ancora tornato in campo dopo l’uscita dal campo anticipata a Napoli di un mese fa, il discorso è diverso per gli scalpitanti Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, candidati a tornare dall’inizio contro gli scaligeri. Il francese farebbe accomodare in panchina il giovane Yann Bisseck dopo quattro partite di ...