Inter | tre nomi molto concreti per l’estate! Strategia ben chiara ? SI

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'lavora per Tajon Buchanan a gennaio, ma pensa già all'estate. Nel mirino tre parametri zero. Laè ben definita. TRE? Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha aggiornato sul mercato in prospettiva dei nerazzurri: «Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Tiago Djalò sono tre opzioniconcrete per l'Zielinski, con il giocatore che non dovrebbe rinnovare col Napoli; per Taremi l'ha deciso di non prenderlo due mesi fa a gennaio perché si fida dei suoi quattro attaccanti, ma cercherà di farlo in estate. E poi c'è Djalò, con l'ha già un accordo da tempo. Tre profili che spostano gli equilibri».