Inter | tornano le frecce sulle fasce! Inzaghi se le gode ora

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’finalmente sta per riabbracciare i suoi esterni titolari. Denzel Dumfries è già rientrato con il Genoa, Federico Dimarco invece lavora per recuperare con il Verona. RECUPERI – Denzel Dumfries e Federico Dimarco stanno tornando finalmente a disposizione di Simonein coppia. Il primo ha già giocato con il Genoa i minuti finali senza però avere la possibilità di incidere sulla destra, il secondo ha svolto oggi un allenamento personalizzato ma dovrebbe recuperare per la partita dell’con il Verona. Al Giuseppe Meazza si rivedranno i due che hanno dominato le fasce in questa stagione di Serie A. NUMERI – Dumfries ha saltato le ultime cinque partite prima della fine del 2023, obbligando Matteo Darmian e Yann Bisseck a straordinari vista l’assenza anche di Benjamin Pavard. Dimarco invece è rimasto fuori con Genoa e Lecce ...