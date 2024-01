Inter | si svuota l’infermeria | novità importanti su Lautaro Martinez e Dimarco – CdS

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)e Federicohanno lavorato bene in questi giorni durante il “rompete le righe” ad Appiano Gentile nei giorni a ridosso di Capodanno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casafiltra ottimismo riguardo il loro recupero recupero prima della sfida col Verona. RECUPERO –e Federicoanche ieri hanno lavorato a parte ad Appiano Gentile, ma il loro recupero e gli ottimi segnali mandati in questi giorni fanno pensare che tra oggi e domani torneranno a lavorare con il resto del gruppo, così da essere a disposizione prima della sfida con il Verona. Escluso il lungodegente Juan Cuadrado, che dopo l’operazione non tornerà prima di inizio aprile, il recupero dell’attaccante e dell’esterno permetteranno a ...

L'vuole essere competitiva in Italia e in Europa e poter contare solo sulla coppia Lautaro - ... L'arrivo di Buchananle casse interiste, impossibilitate a offrire una somma adeguata per ...L'impossibilità di sanzionare chi voglia aderire a un progetto di competizione diversoi ... all'inizio, dodici club, tra i quali Juventus, Milan e. Il golpe rientrò dopo 96 ore, sotto la ...Primo posto con vista sul titolo di campioni d'inverno per l'Inter che affronta in questo finale di 2023 il Genoa. Al Marassi va in scena la diciottesima giornata di Serie A con i ...Saltata la proroga del decreto crescita per le agevolazioni per gli sportivi in arrivo dall’estero. Cambia il mercato dalla sessione invernale di gennaio tra lo stupore della Lega serie A e ...