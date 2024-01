Inter Primavera | si ritorna con il botto! Scontro diretto in vista

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’tornerà in campo questo sabato alle ore 14.30 per giocare contro la Lazio. Rientro con il botto per i nerazzurri, attesi perciò da uno. FLOP – L’ha veramente messo da parte le delusioni della scorsa stagione. Cristian Chivu e i suoi hanno concluso l’ultimo campionato a 55 punti al settimo posto in classifica, non bastò neanche la vittoria finale che condannò il Napoli alla retrocessione. Tra infortuni, partite disastrose e occasioni sprecate come quella del derby con il Milan giocato in superiorità numerica l’non riuscì a centrare l’obiettivo minimo Playoff. Il 2022-2023 dell’Under 19 è stato un vero e proprio flop. CAMBIAMENTI – Le quindici giornate iniziali di questo campionato hanno invece ridato nuova linfa ...