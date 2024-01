Inter | parola data da Djaló Ma la Juventus prova l’affondo – CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con Buchanan ormai sempre più vicino, l’guarda con attenzione anche al reparto difensivo. Inzaghi pazienza, ma per giugno è caldo il nome di Tiago. Così scrive Corriere dello Sport. ESTATE – Come ogni anno durante il mercato invernale, nella sede di Viale della Liberazione c’è un via vai di nomi che spuntano in agenda e magari scompaiono dopo qualche settimana. Nel taccuino dei dirigenti dell’però, è caldo e cerchiato in rosso il nome di Tiago. Il difensore portoghese, scrive il Corriere dello Sport, ha l’accordo con l’per l’estate. Marotta lo ha corteggiato anche durante il suo infortunio: adesso il 23enne del Lille vorrebbe mantenere la promessa. In sede però, c’è fermento. La, in questo mese di gennaio, proverà ...