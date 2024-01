Inter | nuovo craque nel mirino

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Affare fatto: Tajon Buchanan è un giocatore dell'e la sua presenza sabato alle 12.30 contro il Verona non è da escludere. Al Brugge andranno 7 ...delle qualità e delle caratteristiche del......destinato all'addio la scorsa estate - Samardzic aveva anche fatto le visite mediche con l'... Una sola, comunque, è la cosa certa: il centrocampista è dicon la valigia in mano, chiusa, per ...I radar degli uomini mercato dell`Inter sono arrivati fino al campionato messicano, dove è stato individuato un nuovo possibile craque. Si chiama Piero Quispe,.Il colpo Pasquale Mazzocchi non sarà l’unico che il Napoli metterà a segno in questo calciomercato. Come promesso da De Laurentiis, infatti, i campioni d’Italia si rinforzeranno non solo per cercare ...