Inter | Muriel nel mirino? A una sola condizione

Two is meglio che one (cit.). Oltre a un sostituto di Cuadrado (il preferito è il 24enne canadese Tajon Buchanan del Bruges, in alternativa... (calciomercato)

Non solo un sostituto di Juan Cuadrado, costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema al tendine d'Achille e ad un conseguente lungo ... (today)

... Lecce, Salernitana, Sassuolo e Frosinone 9; in coda Torino e Fiorentina 3, ultima l'con ... - 7a giornata: Atalanta - Juventus da 0 - 0 a 1 - 0 (). - 8a giornata: Genoa - Milan da 0 - 1 a 1 -...L'eliminazione dell', campione in carica da due stagioni, ha aperto una piccola 'autostrada' ... Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic;. ...Come riporta Il Corriere dello Sport, Luis Muriel (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione con l`Atalanta.Mancano due settimane all'inizio della Supercoppa Italiana: il mini-torneo in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio vedrà tra le protagoniste anche la Fiorentina in quanto finalista ...