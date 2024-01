Inter | Lautaro Martinez e Dimarco non ancora in gruppo | ecco quando – SM

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’ritrova, ma Inzaghi preferisce andarci piano. Sia l’attaccante argentino che l’esterno italiano hanno smaltito i rispettivi infortuni, manon sono tornati in: sportmediaset.it detta i tempi RIENTRO – L’si avvicina alla sfida del 6 gennaio con il Verona a San Siro con buona notizie dal frontee Federico. I due stanno meglio e hanno praticamente smaltito i rispettivi infortuni, quindi per il match con i gialloblù di Marco Baroni saranno quasi sicuramente a disposizione. Il rientro inperò non èavvenuto, ma è comunque vicino: tra giovedì e venerdì sia l’argentino che l’italiano riprenderanno a ...

Arrivano aggiornamenti dal Suning Training Center, in merito alle condizioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco , in vista della sfida contro... (calciomercato)

Lautaro Martinez viaggia spedito verso il rientro in campo questo sabato in Inter-Verona . Sulla sua titolarità ci sono ancora dubbi, spiega Sport ... (inter-news)

... la Liguria , per il party di nozzeMARTINEZ E AGUSTINA GANDOLFO " È stata invece una cerimonia civile in Comune quella che ha unito il 12 maggio il capitano dell'Martinez e la ...Persi Dzeko e Lukaku in estate, l'ha fatto "bingo" con Marcus Thuram , sottovalutato dai più, ma partner ideale diMartinez . Non ha fruttato, finora, l'investimento fatto su Marko ...Ramen Cepele, difensore albanese con un passato nelle giovanili dell'Inter, racconta la sua carriera e i tormenti che lo hanno costretto a fermarsi ad appena 20 anni ai microfoni di Cronache ...Mauro Icardi di nuovo all’Inter: il tormentone su un possibile clamoroso ritorno dell’argentino in nerazzurro scatena le reazioni dei social Tutto parte da una frase buttata lì dal direttore di Novell ...