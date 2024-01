Inter | Inzaghi e il messaggio alla squadra ad Appiano

Tajon Buchanan è il prossimo arrivo in casa Inter. L’esterno, al suo arrivo a Milano, regalerà ad Inzaghi non solo un cambio in più a destra ma ... (inter-news)

In Inter-Verona Simone Inzaghi potrebbe optare per un cambio in difesa, rispetto alle scelte fatte nelle ultime gare. Ripristinando, così, le ... (inter-news)

L’ Inter finalmente sta per riabbracciare i suoi esterni titolari. Denzel Dumfries è già rientrato con il Genoa, Federico Dimarco invece lavora per ... (inter-news)

Questa la formula con cui l'si prepara a portare a Milano Tajon Buchanan , 24enne esterno ... Visite mediche, idoneità al Coni, poi il giocatore sarà a disposizione di Simone, che ha ..., mercato autofinanziato Come detto l'ha speso, perché per far arrivare alla corte di Simoneben dodici giocatori nuovi sono serviti quasi 90 milioni, ma al tempo stesso sono ...Tajon Buchanan è atteso a Milano nelle prossime ore, firmerà un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus. Come spiega Tuttosport, sarà il ...Per il canadese domani visite e firma fino al 2028. Inzaghi punta sulla sua velocità per avere un vantaggio negli uno-contro-uno ...