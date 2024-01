Inter | c'è la data per il rinnovo di Lautaro

Ora c'è anche l'ufficialità: la Supercoppa Italiana si assegnerà il 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita. Una inedita final four con due ... (today)

Il centravanti classe 2000, cresciuto nelle giovanili die Parma, ha collezionato sette reti, ... .c - entry > p"- relocate- relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su ...... il Corriere della Sera, la società sportivaper conto dell'agenzia fotografica D. F. P. e ... .c - entry > p"- relocate- relocate - - rule - index=". GoalShouter Segui la tua squadra ...Ormai non ci sono troppi dubbi: Tajon Buchanan dovrebbe presto essere un nuovo acquisto dell’Inter. L’accordo con il Bruges è stato trovato sulla base di 7 milioni di euro, che potrebbero salire fino ...Calciomercato Inter: c'è ancora un po' di distanza da colmare tra l'Inter e il Bruges per Buchanan, ma l'Inter è fiduciosa ...