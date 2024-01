Inter | Calhanoglu OK | dubbi Lautaro e Dimarco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il turco oggi si è allenato in gruppo, lavoro a parte per la punta argentina Mister Inzaghi avrà a disposizionein campionato sabato, da domani invece si attendono novità positive per quanto riguardaMartinez; quest'ultimi due calciatori nerazzurri, infatti, sembrano poter superare a stretto giro i rispettivi problemi fisici e vogliono tornare

Nelle ultime sfide nerazzurre Hakan Calhanoglu è parso non al top della sua forma. Simone Inzaghi potrebbe schierare un’alternativa al turco in ... (inter-news)

Arrivano aggiornamenti dal Suning Training Center, in merito alle condizioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco , in vista della sfida contro... (calciomercato)

Inter a lavoro nei primi giorni del nuovo anno per preparare l’impegno immediato contro il Verona, in programma sabato 6 gennaio per l’Epifania. ... (inter-news)

, occhio alle condizioni di CalhanogluSi tratta di Hakan, che ha concluso la seduta in non perfette condizioni fisiche. Hakan© LaPresse - Calciomercato.itIl centrocampista ...Lautaro, Dimarco e: il puntoQual è, ad oggi, lo stato dei due calciatori Sia l'accante argentino che l'esterno azzurro, nella sessione di allenamento odierna, avrebbero continuato ...Novità da Appiano Gentile in vista dell'impegno tra Inter ed Hellas Verona, partita in programma all'ora di pranzo, il giorno dell'Epifania.Probabili formazioni Inter-Verona - Ecco le possibili scelte di Inzaghi e Baroni in vista di Inter-Verona, match della 19^ giornata di Serie A.