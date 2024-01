INSTALLATORE | TIRAFILI E MT BT FILIERA ENEL

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 05/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa – Società Benefit in collaborazione con l’ente di formazione Elis ed, ricerca urgentemente candidati per la partecipazione a corsi finanziati di Tesatori, installatori in MT/BT, con rilascio di certificazione e profilazione D/E e finalizzati all’assunzione in azienda dellaL’obiettivo è quello di formare una figura professionale specifica addetta alle lavorazioni e installazioni. Il corso della durata di 200 ore darà accesso a 2 profili(D-E) come tesatori-giuntisti. Al termine del corso è previsto – Rimborso spese al termine dello stesso di euro 800. – Assunzione, presso aziende del territorio, in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi, al termine della ...