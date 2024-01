Insigne | l’indiscrezione fa discutere | il retroscena sul ritorno al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un nuovo scenario si è aperto sul possibile futuro conin Serie A dell’ex giocatore delSeconda parte di stagione e calciomercato finalmente riaperto. Tanti sono gli scenari che si stanno aprendo su possibili operazioni e trasferimenti che ilpotrebbe mettere a segno durante questa sessione. I primi mesi di questo campionato si stanno rivelando deludenti per i partenopei che faticano dal punto di vista di gioco e dei risultati. Secondo un’indiscrezione di mercato arrivata dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità per quanto riguarda l’ex capitano delLorenzotorna a? La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’indiscrezione, per l’edizione odierna, che parlerebbe di un suggestivodi ...