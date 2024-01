Insigne | il ritorno a Napoli è un’opzione impossibile Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sono passati quasi due anni da quando Lorenzoha lasciato ile il calcio italiano per il Canada. Ma è da un po’ che il campionati di Frattamaggiore ha aperto alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A, ma già mesi fa a proposito laaveva scritto C’è ancora tempo per tutto, tanto che adesso si ipotizza persino un suo: ovviamente non a, hanno cambiato le chiavi di casa e la serratura, ma chissà, in qualche altrove dove poter ritrovare il giro del vento per il suo Tir aggir” Alnon serveOggi la Rosea rincara la dose e spiega che ilè out per“Bonucci, Bernardeschi ehanno cercato all’estero una nuova sfida, sebbene per motivazioni ...