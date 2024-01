Inondazioni in Germania | centinaia di persone sfollate

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si aggrava la situazione in, alle prese da giorni con alluvioni che stanno interessando diverse zone del Paese. Nella Bassa Sassonia, già duramente colpita, sta piovendo ininterrottamente da ore e il livello delle acque di diversi fiumi è cresciuto notevolmente, aumentando il rischio di gravi. Ampie zone dello Stato federato – situato nella parte nord-occidentale del territorio tedesco – e della città di Brema sono sotto costante osservazione. La situazione è rimasta particolarmente difficile sui fiumi Weser, Aller e Leine. Nella città di Lilienthal, nella Bassa Sassonia, circa 100non sono ancora riuscite a tornare nelle loro case perché il livello dell'acqua non è ancora sceso sotto il livello critico. È stata costituita una riserva di diverse decine di migliaia di sacchi di sabbia per "poter reagire e ...