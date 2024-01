Influenza | medici di famiglia presi d’assalto | “Fino a 4 milioni di chiamate al giorno”

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Boom di casi die virus respiratori in Italia. "Come ogni anno, ma quest'anno ancora di più per via dei numeri raggiunti dalle sindromili, si assiste in questo periodo a un'emergenza sanitaria che colpisce tanto i Pronto soccorso, ma non solo. Comediin questi giorni siamo oberati di