Influenza | medici di famiglia presi d’assalto | “Fino a 4 milioni di chiamate al giorno”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Rossi (Simg): "Telefonate e contatti raddoppiati, questa è la più forte epidemiale degli ultimi 10 anni" Boom di casi die virus respiratori in Italia. "Come ogni anno, ma quest'anno ancora di più per via dei numeri raggiunti dalle sindromili, si assiste in questo periodo a un'emergenza sanitaria che colpisce tanto i

Boom di richieste ai medici di famiglia per Influenza e Covid -19. In questi giorni, nella provincia di Bergamo così come in tutta Italia, sono stati ... (bergamonews)

(Adnkronos) – Boom di casi di Influenza e virus respiratori in Italia. "Come ogni anno, ma quest'anno ancora di più per via dei numeri raggiunti ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Boom di casi di Influenza e virus respiratori in Italia. “Come ogni anno, ma quest’anno ancora di più per via dei numeri raggiunti ... ()

Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - "Come ogni anno, ma quest'anno ancora di più per via dei numeri raggiunti dalle sindromi Influenza li, si ... (ilgiornaleditalia)

Boom di casi die virus respiratori in Italia. 'Come ogni anno, ma quest'anno ancora di più per via dei ... Comedi famiglia in questi giorni siamo oberati di richieste di informazioni, ...... i consigli del pediatra per evitare picco di viruspronto soccorso: "Tanti ricoveri per mix virus respiratori, non solo anziani" 2024 e i virus che verranno, dasuina a super ...Un milione di italiani influenzati e una curva delle infezioni respiratorie che è ancora in crescita, soprattutto tra i bambini. Complici le riunioni familiari, un certo rilassamento rispetto al monit ...«La situazione comincia a diventare molto impegnativa qui al pronto soccorso, il numero di accessi è elevato, quasi raddoppiato rispetto alle medie abituali». Lo afferma ...