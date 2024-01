Infissi | caldaie | colonnine | mutui | carta cultura e asili | tutti i bonus del 2024

Resta inoltre per tutto il 2024 la detrazione al 50% per le spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti e, schermature solari ea biomassa. SISMA BONUS . Prorogato nel ...Resta per tutto il 2024 la detrazione al 50% per spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti e, schermature solari oa biomassa. Prorogato a tutto il 2024 il Sismabonus ...Confermato anche Superbonus, che però scende al 70%. Non sono stati rinnovati invece il bonus donne e giovani under 36. Tra i debutti c’è quello del bonus mamme, la nuova decontribuzione per le lavora ...Il bonus Irpef, discendente del bonus Renzi, spetta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro annui ed è stato rinnovato anche per il 2024 con alcune piccole variazioni. Si può arrivare ...