Infastidito dal tintinnio delle chiavi | l’assurda scusa del detenuto straniero che ha aggredito a bastonate un agente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si èper ilrumore: tanto è bastato perché unaggredisse brutalmente aundi Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Civitavecchia. L’uomo in divisa, su cui l’aggressore ha infierito con un arma rudimentale, ricavata da una sedia, assalito mentre stava aprendo le celle per consentire ai detenuti di uscire all’aperto nel cortile, è stato assalito al collo dalloin cella perché sarebbe stato «disturbato mentre dormiva»… Civitavecchia,aggredisce a bastone unSì, perché questa è la ricostruzione resa da Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia ...

Il DJ Bob Sinclair è rimasto visibilmente irritato durante una recente esibizione in una nota discoteca Roma na al brano “Freed from desire”. Le ... (napolipiu)

nella messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8, in programma giovedì 14 dicembre 2023, Alfredo sarà al centro delle scene. Il ragazzo sarà ... (anticipazionitv)

...non poco il team principal francese. Che però non aveva potuto far altro che incassare l'addio di Mekies per rimuoverlo nel giro di poche settimane, prima dell'estate. Oggi Mekies,...... si fidavano poco di un uomo che altro non era che il generodell'ex presidente ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e...L'episodio raccontato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria è avvenuto martedì nel carcere «Giuseppe Passerini» di via Aurelia Nord ...Coccole e abbracci tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero: cosa sta succedendo tra i due concorrenti del Grande Fratello ...