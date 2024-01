Industria calzaturiera | nei primi nove mesi del 2023 fatturato in crescita del 3% Ma l’anno si chiude in frenata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il comparto calzaturiero italiano segna unacontenuta neidel, registrando, rispetto all’analogo periodo delprecedente, un incremento sia del(+3%) che dell’export in valore (+3,2%). Sono dati del Centro studi di Confmoda per Assocalzaturifici, che rileva però un calo dei volumi. Dopo i recuperi del biennio precedente, tornano in negativo le paia vendute all’estero (-8,7% su gennaio-settembre 2022) come pure sul mercato italiano (-3,1%), con l’indice Istat della produzionele in flessione del -7,4%. Pesa la battuta d’arresto del terzo trimestre, che si è chiuso con un -7,2% nelle vendite estere in valore (-12,3% in quantità) e con un -1,5% nella spesa delle famiglie ...