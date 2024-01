Individuati 13 lavoratori in nero dalla Guardia di Finanza

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali 13“in” e 19 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Manduria e Torricella. Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e del Gruppo di Taranto, delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato varie tipologie di attività commerciali. In tale contesto sono stati verbalizzati 7 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine irregolare e, in 3 casi specifici, è stato richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere un ...

