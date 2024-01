Incidenza record al Bambino Gesù per l’influenza | da 300 a 480 ingressi giornalieri al Pronto soccorso

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Dai 300 accessiinsiamo arrivati anche a punte di 450-480tra il 23 dicembre e Capodanno. Le nostre strutture di Palidoro e Gianicolo durante le festività hanno lavorato con ritmi impressionanti per gestire i piccoli pazienti, in particolare sotto i 5 anni di età, con problemi respiratori e febbre alta. Da ieri siamo più tranquilli ma solo perché la medicina del territorio ha ripreso la normale attività dopo le feste”. Così all’Adnkronos Salute Sebastian Cristaldi, responsabile deldeldi Roma, commenta l’di influenza e Covid tra i bambini e il boom di accessi in ospedale. “I virus che circolano sono tanti – spiega Cristaldi – e ...

Attualmente la provincia riminese è infatti uno dei territori a minordi anziani (23,7%) assieme alla provincia di Reggio - Emilia (22,2%). Questo lo scenario a parità di aspettativa di ......si registra una crescitadelle vendite del 26% che si colloca cosi al quarto posto tra i principali clienti. A guidare la classifica delle produzioni nazionali è il Prosecco con un'...È un'ondata di influenza dall'incidenza record quella che si sta abbattendo in questi giorni sull'Italia. Per la precisione, la "peggiore stagione infuenzale degli ultimi 15 anni", come l'ha definita ...Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo: Come si evince dai dati forniti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornati al 30/11/2023, l’Abruzzo f ...