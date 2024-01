Incidente mortale sul GRA | perde la vita un uomo | tratto chiuso

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 “via della Pisana”, a causa di un. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli. Nell’il conducente è deceduto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. su Il Corriere della Città.

10.18 Cagliari,auto finisce in mare,un mortoquesta mattina lungo la statale 195 a Capoterra (Cagliari). Un'auto è uscita fuori strada,ribaltandosi e finendo in mare,e il conducente, un giovane di 19 anni,è morto sul colpo L'...Capoterra . Unè avvenuto oggi sulla ss 195 nel tratto tra Capoterra e Cagliari, nel sud dell'isola. Per cause in fase di accertamento si è verificato uno scontro frontale in seguito al quale il ...Crispano: Domenico Magri, 22 anni, morto in incidente con la moto. L'incidente mortale si è verificato ieri sera 2 gennaio. Il giovane è morto dopo l'impatto con un'auto.