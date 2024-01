Incidente in moto per l’attore Adam Jendoubi | è ricoverato in ospedale in pericolo di vita

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)inin gravi condizioni di salute. Verso le 8 del mattino del primo di gennaio,è rimasto ferito a seguito di unstradale in viale delle Terme, a Castellamare. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri del comune campano. Stando alle prime indiscrezioni, il giovane ha perso il controllo della sua Honda SH 125, cadendo sull’asfalto. Arrivati sul posto poco dopo la chiamata al 118, i soccorsi hanno effettuato una prima rianimazione al giovane che era in arresto cardiaco. Una volta stabilizzate le condizioni, il giovane è stato trasportato all’San Leonardo di Castellammare, dove è attualmentein terapia intensiva e in ...

Un Capodanno semplicemente da dimenticare per un volto che in questi anni è divenuto virale: la sua performance in una delle canzoni più amate dai ... (spazionapoli)

... di cui 25 motociclisti (compresi ciclomotori), 15 automobilisti, 8 passeggeri (in auto o in), 6 pedoni, 1 ciclista, 1 monopattinista e 1 conducente di trattore agricolo (persulla ...Il 22enne era in sella alla suaquando, per cause da accertare si è scontrato con un'... il nostro giovane concittadino che è deceduto questa sera in un tragicostradale a Crispano. Una ...Crispano: Domenico Magri, 22 anni, morto in incidente con la moto. L’incidente mortale si è verificato ieri sera 2 gennaio. Il giovane è morto dopo l’impatto con un’auto. Mentre era alla guida della ...Incidente mortale a Capoterra, comune della provincia di Cagliari. Un’auto, una Renault Clio, che percorreva la statale 195 è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare. Il conducente della ...