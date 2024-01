Incidente aereo di Tokyo | si indaga sul coordinamento aeroportuale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'avvenuto ieri ariapre la discussione sul controllo dei movimenti a terra degli aeromobili nei grandi aeroporti. L'inchiesta tecnica che è stata aperta da parte del Jtsb (l'organo giapponese per la sicurezza dei trasporti), dovrà infatti stabilire perché l'aeroplano della Guardia Costiera travolto dall'Airbus si trovava in quella posizione mentre il volo JL-516 da Sapporo astava atterrando. Inoltre, nel pomeriggio del 2 gennaio (ora europea) l'autorità per la sicurezza aerea francese Bea (in quanto nazione di costruzione dello Airbus), ha riferito di aver inviato quattro investigatori e cinque consulenti tecnici aper unirsi alla squadra giapponese che stando sull', e il team dovrebbe essere sul posto entro oggi. E ...

L'avvenuto ieri a Tokyo riapre la discussione sul controllo dei movimenti a terra degli aeromobili nei grandi aeroporti. L'inchiesta tecnica che è stata aperta da parte del Jtsb (l'......esplosioni sono avvenute in due bombe fatte esplodere a distanza e hanno classificato l'... Idue velivoli erano in contatto radio con la torre su canali differenti, non è chiaro se gli equipaggi sapessero della presenza e della posizione dei colleghi ...