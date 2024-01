Incidente a Roma | scontro tra due auto in via Laurentina | un morto e un ferito

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a. Un 78enne èin unstradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in viaall’altezza del km 18. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Eur. Il 78enne era al volante di una Opel Mokka quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’finendo contro una Ford Focus che viaggiava nella direzione opposta. Il 57enne, che era a bordo della Ford Focus, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio mentre il 78enne èdurante il trasporto in ospedale. Sul Grande Raccordo Anulare distamattina è stata temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 ‘via della Pisana’, a causa di un ...

(Adnkronos) – Tre gravi incidenti oggi a Roma . Un 78enne è morto in un Incidente stradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via Laurentina ... (periodicodaily)

Tre gravi incidenti oggi a. Un 78enne è morto in unstradale avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in via Laurentina all'altezza del km 18. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Eur. Il 78enne ......tutte le cause e le possibili soluzioni per limitare la serie di sinistri in quella strada di. ... Questa notte, circa trenta minuti dopo la mezzanotte, c'è stato unche ha causato 4 ...L'uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail. Sempre oggi un 78enne è deceduto sulla Laurentina, mentre il 1 gennaio a perdere la vita è stato un ragazzo di 27 anni in via Leone ...Perde controllo del mezzo, un morto su complanare interna del Gra. Tre giovani feriti in un incidente tra Suv e Mercedes sulla Cristoforo Colombo, due sono gravi ...