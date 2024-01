Incidente a Capoterra | muore giovane di 19 anni

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tragedia sulla statale 195 aconducente perde la vita inmortale Questa mattina, intorno alle 8, una tragedia si è consumata lungo la statale 195 a. Un’auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare. Il conducente, undi appena 19, ha perso la vita sul colpo. i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’per recuperare il corpo delche si trovava a bordo dell’auto. Le operazioni di recupero sono in corso, e la situazione è resa ancora più complessa dalla presenza del veicolo in acqua. L’ha causato forti rallentamenti del traffico nella zona interessata lungo la statale 195. La presenza delle autorità e le operazioni ...