Inchiesta Anas | il socio di Tommaso Verdini su Salvini | “Matteo… c’ha dato carta bianca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “. .. e noi siamo state persone perbene”. Parola di Fabio Pileri,di Denis enella società di consulenza Inver al centro dell’della procura di Roma sugli appaltiche ha portato ai domiciliari il figlio dell’ex potentissimo senatore di Forza Italia (condannato in via definitiva per bancarotta, ndr) e padre della fidanzata del ministro Matteo. Il segretario della Lega, tirato in ballo per i rapporti con la famiglia, aveva fatto sapere che non avrebbe riferito in Aula. Ma nell’informativa della Guardia di finanza agli atti dell’dei pm di Roma il vicepremier avrebbe detto agli ...