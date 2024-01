Incentivi auto elettriche nel 2024 | fino a 13 mila euro per chi rottama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il nuovo piano diper il passaggio all’elettrica è in arrivo. Il governo Meloni ha stanziato 930 milioni e il provvedimento dovrebbe arrivare a febbraio. E si concentrerà solo sul lato dell’offerta e non della domanda. Favorendo le produzioni made in Italy. L’entità del sussidio, spiega oggi il Corriere della Sera, dipenderà da tre fattori. Ovvero l’alimentazione, lazione e il reddito dell’acquirente. Il decreto del ministero delle Imprese riserva a chi ha un Isee inferiore ai 30un extrabonus del 25%. I nuovispetteranno a persone fisiche ed aziende. E saranno differenziati per alimentazione, categoria del veicoloto e reddito dell’acquirente. Per leche costano ...

Il mercato è in ripresa anche se gli anni d'oro da 2 milioni di auto nuove immatricolate in Italia sono ancora abbastanza lontani. Normale, perché ... (europa.today)

Ultime notizie Incentivi auto 2024 : requisiti e importo massimo. Come funzioneranno? (aggiornamento 3 GENNAIO) Incentivi auto 2024 : Come ... (termometropolitico)

Ancora non si tratta di numeri ufficiali, ma di ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo deglisui quali il governo punta a utilizzare risorse per 930 milioni, sommando ...perelettriche che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 euro se si rottama un'Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L'aiuto per l'acquisto di una vettura ibrida va da 4 ...Questa iniziativa si collega agli incentivi governativi, potenziando il contributo fino ... Il marchio ha di nuovo conquistato la leadership nel mercato italiano delle auto ibride plug-in, mantenendo ...Incentivi per le auto elettriche che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750 euro se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30mila euro. L'aiuto per l'acquisto di una ...