Inceneritore Roma | una sentenza esplosiva su Aprilia può rimettere in discussione il progetto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Mentre i mezzi di informazione si occupavano dell’ennesimo incendio agli impiantini di trattamento rifiuti e che porterànell’ennesima emergenza, il TAR del Lazio ha pubblicato una(n. 19675/2023 del 29.12.2023) che potrebbe essere fondamentale nella vicenda dell’di. C’è unche il Lazio di sicuro non avrà: quello di, una cittadina a pochi chilometri dal sito dove dovrebbe sorgere (forse) il cosiddetto termovalorizzatore di. Riassumiamo la vicenda. Il Lazio ha già un impianto di trattamento termico per i rifiuti e recupero di energia, a San Vittore, in provincia di Frosinone, da 300.000 tonnellate annue, e che potrebbe essere esteso fino alla capacità di 600.000 tonnellate. Quello di ...

