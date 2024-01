Incendio in via del Corso a Roma | paura per un compattatore Ama a fuoco

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’di unAma ha creato non pocanella serata di ieri nella centralissima via del. In un periodo di festività sono ancora tante le persone, trani e turisti, che affollano le strade della Capitale e anche ieri quando è divampato l’doveva essere ancora pieno il centro.Ama (ilcorrieredellacitta.com)L’allarme e la corsa dei Vigili delL’allarme alla centrale operativa dei Vigili deldel Comando diè scattato alle 22:30 di ieri sera. Subito sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivate due squadre VVF con l’ausilio di un’autobotte. Come sempre la tempestività di intervento dei Vigili del ...

I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 27 dicembre 2023, alle ore 7:20 nel comune di Firenze in Via del Pellegrino, per un incendio ... ()

incendio in via dei giornalisti a Trionfale . Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul ... (ilmessaggero)

incendio in via dei Giornalisti a Montemario . Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul ... (ilmessaggero)

incendio in via dei Giornalisti a Montemario . Un rogo è divampato in un palazzo al civico 64 di via dei Giornalisti a Roma poco prima delle 18. Sul ... (ilmattino)

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'che si è sviluppato in un'abitazione nella serata di ieri, 2 gennaio, inPiratello 13, a Imola. Poco prima delle 20, le fiamme hanno avvolto le stanze di una villetta rendendole inagibili.Evitando che l'si propagasse. Nel frattempo una trentina di ospiti sono stati fatti uscire inprecauzionale. Fondamentale l'azione anche del personale della struttura, che dopo essersi ...Per i suoi modelli elettrici Hyundai punta sulle batterie allo stato solido, depositando un brevetto per un sistema di batterie pressurizzate per veicoli elettrici allo stato solido negli Stati Uniti ...Amazon scommette sulla mobilità a idrogeno: al via la produzione propria di carburante Roborock ... applicheremo l'intelligenza artificiale in maniera aggressiva' Allarme incendio per Tesla… ma in ...