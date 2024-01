Incendio in allevamento nel materano | morti circa 1500 maiali Oggi smaltimento delle carcasse

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il rogo si è sviluppato ieri pomeriggio. È stato necessario l’impegno per varie ore dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme nell’diin territorio di Stigliano. Stando ad una prima stima sonoanimali.lo. L'articoloinnel proviene da Noi Notizie..

Un furioso Incendio ha interessato oggi pomeriggio un allevamento di tacchini a Vellezzo Bellini (Pavia), comune del pavese . Le fiamme, per cause ... (247.libero)

...Coldiretti su agricoltura e, mentre possono ripartire tutte le attività all'aperto inizialmente vietate. Il nodo quindi resta quello dell'immondizia. Malagrotta, spento il maxi. ......lungo una strada sterrata che corre p arallela alla Cimpello Sequals l'altezza di un... autista in ospedale Incidente sulla pista da sci: 70enne trasportato in volo all'ospedalein ...A Stigliano circa 1.500 gli animali morti nel rogo divampato intorno alle 21 di ieri. Un capannone di 450 metri quadri ridotto in cenere ...Alle 21.10 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Policoro e Ferrandina, supportate dall’autobotte della sede Centrale di Matera, sono intervenute in contrada Arboreto, nelle vici ...