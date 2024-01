“In questa immagine avrò vissuto” | il libro di Vera Mocella

Test Visivo , che cosa vedi in questa particolarissima immagine ? solo i geni vedono un uomo . In Rete i Test di vario genere vanno davvero molto ... (howtodofor)

Il Milan non è ancora guarito nonostante il successo contro il Sassuolo. E c'è un' immagine che lo dimostra in modo evidente... (pianetamilan)

I commercianti che non si atterranno anuova regola andranno incontro al rischio di una ...l'indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell'...vicenda, che risale a quasi due decenni fa, è stata nuovamente portata alla luce dalla ... Certo però, l'di Totti potrebbe subire dei danni nonostante siano passati anni dai fatti.Il via a marzo con gli scatti di alcuni dei nomi più importanti e celebrati della fotografia italiana contemporanea ...Realme lavora all'aggiornamento della sua serie numerica. Dopo la 11 series ufficiale da tempo anche in Italia (qui, se volete approfondire, la recensione dei due Pro) sarà la volta della gamma Realme ...