In Iran almeno 73 morti negli attacchi vicino alla tomba di Soleimani

È di73 morti e 170 feriti il bilancio (provvisorio) delle due esplosioni avvenute a Kerman, in, nei pressi del cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. Sono state provocate da ...E' di53 morti e 71 feriti il bilancio delle due esplosioni avvenute a Kerman , in, nei pressi del cimitero dove è sepolto il generale Qassem Soleimani. Le esplosioni, probabilmente causate da ...Kerman, 3 gen. (askanews) - Almeno 20 persone sono morte in Iran in un'esplosione a Kerman, vicino al cimitero in cui si stava tenendo una cerimonia per il quarto anniversario dell'uccisione, avvenuta ...Due esplosioni si sono verificate oggi in Iran a Kerman vicino alla tomba in cui è sepolto Qassem Soleimani, il generale iraniano a capo della Forza Quds del ...